Bytom. Miasto ma nowy zabytek, rzadkość na skalę krajową

Nadwieszona stalowa część budynku modernistycznej bramowej nastawni kolejowej "Bt" z półkolistym zakończeniem, stalowe filary, a także urządzenia sterowania ruchem kolejowym zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego. Taką decyzję podjął wojewódzki konserwator zabytków w Katowicach. Jak podkreśla nie jest to jednak decyzja ostateczna, ponieważ stronom postępowania przysługuje od niej odwołanie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Ma na to 14 dni. Jeśli tego nie zrobią, decyzja będzie ostateczna.