Bielsko-Biała. Wysadził blok budowany przez dewelopera, sąd ogłosi wyrok

Do jego zniszczenia doszło nad ranem 17 lipca 2018r. Zdaniem śledczych sprawca podłożył cztery butle z gazem, które wcześniej przerobił. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Wcześniej sprawca, posługujący się pseudonimem Pocahontas, opublikował manifest z żądaniami skierowanymi do dewelopera, by zaprzestał rozbudowy inwestycji. Jeśli tak się nie stanie, zagroził że kolejne budynki mogą zostać zniszczone.