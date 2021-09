Bielsko-Biała. Ta inwestycja ucieszyła rowerzystów. Bezpiecznie pojadą wzdłuż ul. Cieszyńskiej

Bielsko-Biała. Wygodna trasa rowerowa

Trasa składa się z kilku elementów: zasadniczej ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-jezdnych oraz istniejących szlaków rowerowych - żółtego, niebieskiego i zielonego. Rozpoczyna się w Wapienicy, tuż przy granicy miasta, na wysokości stacji paliw ORLEN. Prowadzi przez rondo ze zjazdem na ul. Międzyrzecką, do ronda ze zjazdem na ul. Jaworzańską i dochodzi wzdłuż rzeki Wapienica do kładki przy ulicy, wykorzystując istniejący ciąg pieszo-jezdny. Następnie zielonym szlakiem rowerowym pokonuje się rzekę i dociera ul. Wapienicką do ronda Cieszyńska-Wapienicka. Tutaj ponownie rowerzysta wjeżdża na ścieżkę rowerową wzdłuż zmodernizowanej ul. Cieszyńskiej. Mijając lotnisko ścieżka dalej biegnie równolegle do ul. Cieszyńskiej aż do połączenia z ul. Smolną.