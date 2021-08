Bielsko-Biała. Największa inwestycja w ostatnich latach zakończona. Kosztowała 150 mln zł

Przebudowana ulica Cieszyńska na odcinku od ronda Hulanka do granic miasta ma po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Po przebudowie krzyżuje się z innymi ulicami w 17 miejscach, powstało 14 skrzyżowań poza ciągiem głównym, 13 zatok autobusowych, ścieżki rowerowe, chodniki. Są nowe dojazdy i zjazdy do budynków, ekrany akustyczne o łącznej długości prawie kilometra Powstały m.in. nowy most na rzece Wapienica, dwa przejścia podziemne dla pieszych, 13 przepustów, konstrukcje oporowe i sygnalizacja świetlną.