Beskidy. Te szlaki to raj dla rowerzystów, znasz?

I to tu powstaje coraz więcej singletracków. Trasy przyciągają rowerzystów nie tylko z całego kraju, ale także spoza Polski. Najpopularniejszy kompleks jednokierunkowych tras usytuowany jest w masywie Klimczoka. Cykliści wpierw muszą dostać się na początek drogi, by potem zjechać ścieżką. To niezła prędkość i niesamowita dawka adrenaliny.