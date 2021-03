Bielsko-Biała. Szczególne miejsce w mieście. Dlaczego? Dowiesz się z tablicy

Bielsko-Biała. Żelazny most nad Białą

Bielsko-Biała. Most Moniera jako przeprawa rezerwowa

Mniej efektownie i z większym mozołem budowała Biała drugi most, o którego potrzebie zadecydowano w roku 1892. Rok później pojawił się on na mapce sytuacyjnej jako mający się budować most. Władze w Białej wysłały petycję do władz centralnych o dotację na ten cel. Wysokie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyznało Białej subwencję w wysokości 4767 koron. Chodziło o wykonanie alternatywnej przeprawy pomiędzy miastami na czas budowy głównego mostu.