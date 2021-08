Bielsko-Biała. Są pieniądze, zyskają dzieci

Bielsko-Biała. Szpital Pediatryczny z dofinansowaniem

Dzięki pozyskanym środkom uda się też zwiększyć dostępność do całodobowych łóżek psychiatrycznych dla najmłodszych. Obecnie jest ich 17, docelowo będzie 30. W planie jest też zakup niezbędnego wyposażenia – poinformowało Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. - Już ślemy pisma do ministra i Narodowego Funduszu Zdrowia, aby nasz kontrakt został zwiększony - mówi starosta Andrzej Płonka, który przypomina, że starania o otwarcie całodobowego oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w bielskim szpitalu trwały prawie 10 lat. - Wiemy, że wszędzie brakuje lekarzy, tymczasem psychiatrię dziecięcą mamy zabezpieczoną. Udało nam się wykształcić swoich psychiatrów, mamy rezydentów. To dzięki dobrej współpracy dyrekcji obu naszych szpitali - Bielskiego Centrum Psychiatrii Olszówka i Pediatryka, za co obu paniom dyrektor bardzo dziękuję - dodaje starosta.