Jak uzyskać dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd?

Ile wynosi dotacja w programie Mój Prąd?

Dotychczas program Mój Prąd oferował możliwość uzyskania do 5 tys. złotych dofinansowania do jednej mikroinstalacji fotowoltaicznej. W 3 edycji programu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obniżył kwotę dofinansowania do 3 tys. złotych, przy czym dofinansowanie to nie może przekroczyć 50% całości kosztów kwalifikowanych inwestycji – czyli zarówno zakupu paneli fotowoltaicznych, urządzeń towarzyszących, jak i montażu.