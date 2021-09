Bielsko-Biała. Ruszyli na złodziejskie łowy, nie zauważyli, że są obserwowani

Bielsko-Biała. Ukradli towar za 15 tys zł

Funkcjonariusze podejrzewali, że osoby mogą planować kradzież, więc ich obserwowali. Po pewnym czasie grupa wróciła do samochodu z torbami załadowanymi towarem. Wtedy policjanci skontrolowali mazdę. - Okazało się, że wszystkie rzeczy zostały przed momentem skradzione z salonu obuwniczego. Policjanci w maździe znaleźli urządzenie służące do usuwania sklepowych zabezpieczeń oraz nową odzież, obuwie i akcesoria wielu markowych producentów. Pochodziły one z popularnych salonów odzieżowych i butików. Łączna wartość skradzionego mienia, które odzyskali policjanci, to blisko 15 tys. zł – poinformowała komenda policji w Bielsku-Białej.