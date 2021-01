Bielsko-Biała. Rusza proces b. strażnika miejskiego, grozi mu dożywocie

Prokuratura Rejonowa w Bielsku-Białej oskarżyła go o zamordowanie żony ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna odpowie także za użycie siły wobec kobiety, co spowodowało przerwanie ciąży. Śledczy oskarżyli go o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad małżonką. Nie przyznał się do tego, do pozostałych zarzutów już tak.