Bielsko-Biała. Rapowa rymowanka w walce z koronawirusem

To, że trzeba myć często ręce, zachowywać bezpieczny dystans i zasłaniać nos oraz usta wie już chyba każdy z nas. To, co zrobić ze swoim zdrowiem gdy jesteśmy już po COVID-19, już nie każdy. Wiedzą to lekarze i eksperci na co dzień zajmujący się koronawirusem. Czy ktoś poza nimi posiada tajemną wiedzę, co zrobić by nasz organizm zregenerował się po niedawno przebytej chorobie?