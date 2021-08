Bielsko-Biała. Potrącenie w centrum miasta. 73-latek w szpitalu

Bielsko-Biała. 73-latek potrącony przez audi

73-letni mężczyzna, mieszkaniec Bielska-Białej przechodził przez ulicę 3-Maja na wysokości hotelu Prezydent w ścisłym centrum Bielska-Białej. Robił to w niedozwolonym miejscu. Jak podał portal bielskiedrogi.pl z relacji świadków wynika, że wyszedł zza stojącego autobusu wprost pod koła samochodu. 69-letni kierowca taksówki, bowiem był to pojazd jednej z bielskich korporacji, próbował ominąć pieszego, ale doszło do potrącenia. Doniesienia te potwierdzają policjanci. - Według wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, mężczyzna, przechodząc przez ulicę 3 Maja w miejscu niedozwolonym, wszedł pod jadący pojazd marki Audi. Mundurowi z drogówki zakwalifikowali zdarzenie jako wypadek drogowy. Jego dokładne przyczyny i okoliczności ustalają śledczy z wydziału kryminalnego bielskiej komendy – podała komenda policji w Bielsku-Białej.