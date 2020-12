Bielsko-Biała. Odpowiedzą za produkcję i handel nielegalnymi papierosami. Akt oskarżenia już w sądzie

Śledczy ustalili, że w Bielsku-Białej, Zasolu Bielańskim i Ligocie dochodziło do przestępstw akcyzowych. Rzecznik CBŚP Iwona Jurkiewicz w lutym ubiegłego roku informowała, że funkcjonariusze wkroczyli do dwóch hal magazynowych, gdzie znaleźli kompletną, działającą drukarnię opakowań do papierosów znanych marek tytoniowych i linię do wykrawania opakowań jednostkowych i zbiorczych.