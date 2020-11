Bielsko-Biała. Obywatele postawili na zielone. Powstaną mini parki i tor do biegów

Projekt "332 drzewa i 5 gałęzi" łączy w sobie przywiązanie do zieleni, sportu i historii. To też pierwszy w historii Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej projekt, który skupia potrzeby wielu osób oraz będzie realizowany w różnych częściach miasta.

- Projekt jest inicjatywą oddolną, pomysł zrodził się pomiędzy kilkoma znajomymi. Dlatego wynik głosowania był dla mnie zaskoczeniem. Nie mieliśmy żadnego wsparcia czy zaplecza większych instytucji i to trochę mnie stresowało, kiedy patrzyłem na inne projekty. Bardzo się cieszę z wyniku, bo to oznacza, że mieszkańcy opowiedzieli się za czymś, co jest zielone - dla miasta - tłumaczy autor projektu Jakub Nowak.