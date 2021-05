Bielsko-Biała. Nowy patron ronda. To działacz społeczny

Franciszek Kubok urodził się w 1901 roku w Kisielowie koło Skoczowa. W 1918 roku brał udział w walkach o Śląsk Cieszyński. Po pierwszej wojnie światowej ukończył Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie i otrzymał przydział do pracy w Jaworzu Średnim. Później przeniósł się do Wapienicy, gdzie był pierwszym kierownikiem polskiej Szkoły Podstawowej w latach 1923-1939. Poprzez swoje szerokie działania społeczne scalał polską ludność w niemieckojęzycznej Wapienicy. Na początku lat 20. XX w. Wapienica była zdecydowanie niemiecką wioską, w której zaledwie ok. 12 proc. mieszkańców stanowili Polacy.