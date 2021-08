Bielsko-Biała. Nowe zasady się nie sprawdziły. Jakie rozwiązanie?

O potrzebie korekty organizacji ruchu na ul. Żywieckiej na dojeździe do skrzyżowania z ul. Górską od strony centrum miasta, mówiło się od momentu zakończenia jej modernizacji. Wprowadzone wówczas rozwiązanie zupełnie się nie sprawdziło. Na bardzo krótkim odcinku drogi kierowca, chcący skręcić w ulicę Górską, musi najpierw zjechać z lewego pasa na prawy, by po kilku metrach wrócić na lewy pas. To powoduje, że tworzą się tam zatory. Stąd decyzja MZD o przeprowadzeniu zmian.