Bielsko-Biała. Minister zmienił rozporządzenie, szpital uratowany, przynajmniej do czerwca

Minister zdrowia podpisał zmianę rozporządzenia dotyczącego finansowania w drugim kwartale bieżącego roku świadczeń udzielanych dzieciom i młodzieży do 18. roku życia. Oznacza to, że Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej ma zapewnione środki m.in. na wypłaty personelu do końca czerwca.

Bielsko-Biała. Szpital Pediatryczny przynajmniej do końca czerwca ma zapewnione finansowanie. Źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej