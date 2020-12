Bielsko-Biała. Miasto stawia na ekologię, zostało za to docenione

Bielsko-Biała uczy proekologicznych zachowań

Nagrodzona akcja promocyjna Bielsko-Biała chroni klimat jest przykładem innowacyjnej kooperacji społecznej, mającej pomóc w osiągnięciu unijnych celów klimatycznych na poziomie lokalnym. Została uruchomiona w 2011 roku, a jej celem jest zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców i podmiotów lokalnych w miejską strategię energetyczno-środowiskową. Kampania zbudowana jest z wielu działań, ale podstawowe dwa filary powtarzane corocznie to konkurs ekologiczny Szanuj energię, chroń klimat - dla każdego poziomu edukacji (od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej) oraz widowiskowa impreza dla mieszkańców Beskidzki Festiwal Dobrej Energii.

Walczą ze smogiem

Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej to działania prowadzone od 2007 r. w zakresie walki ze smogiem, polegające na dotowaniu wymiany kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła,. Od 2020 roku nastąpiło znaczne zwiększenie rocznej liczby modernizowanych źródeł ciepła. Planowane jest dalsze utrzymanie puli dotacji na poziomie co najmniej 450 modernizacji kotłowni rocznie przy tym samym poziomie maksymalnego dofinansowania (8 tys. zł do nowych źródeł gazowych, elektrycznych lub olejowych oraz 16 tys. zł do pomp ciepła).