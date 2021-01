Bielsko-Biała. Koronawirus nie przeszkodził w rozwoju. Szpital wojewódzki sporo zainwestował

9,9 mln zł, z ogólnej liczby 10,8 mln zł przeznaczonych na inwestycje, pochodziło z dotacji, które pozyskał szpital. - Największy procent stanowiły pieniądze otrzymane z samorządu województwa śląskiego. To ponad 5,5 mln zł. Z funduszy UE pozyskaliśmy ponad 3 mln zł, a z budżetu państwa - 1,3 mln zł. Nasz własny udział wyniósł 800 tys. zł - powiedział Matlakiewicz.

Bielsko-Biała. milionowe zakupy Szpitala Wojewódzkiego

Rzecznik szpitala Anna Szafrańska poinformowała, że z dotacji województwa śląskiego zakupiony został m.in. sprzęt do walki z COVID-19. Szpital wzbogacił się też m.in. o wysokiej klasy mikroskop operacyjny do zabiegów neurochirurgicznych. Kosztował 1,05 mln zł. Województwo śląskie przekazało na ten cel 1,04 mln zł. - Nowoczesny sprzęt zastąpił wysłużony mikroskop, używany od blisko 20 lat. Zaletami nowego urządzenia jest znakomita jakość obrazu, w znacznym stopniu zautomatyzowana obsługa, możliwość archiwizowania obrazów i filmowania przeprowadzanych operacji w wysokiej rozdzielczości – powiedziała.

Szpital zakupił nowoczesne aparaty RTG i USG. Pomogą one w leczeniu pacjentów kardiologicznych. Aparat RTG z ramieniem C umożliwia zabiegi z zakresu chirurgii naczyniowej. Trafił do pracowni elektrokardiografii i elektrofizjologii. Wykonywane są tam m.in. zabiegi ablacji. Z aparatu USG korzystali będą pacjenci leczeni w poradni kardiologicznej.