Bielsko-Biała. Ekologiczny marsz na Klimczok. Górska Odyseja pożegnała Beskidy

- Niestety, ludzie nie uświadamiają sobie, że gdy wywożą do lasu odpady po remoncie albo zużyty i zepsuty sprzęt RTV, odpady samochodowe etc., to podcinają gałąź, na której sami siedzą. Śmieci nie tylko szpecą las, ale szkodzą wszystkim roślinom i zwierzętom. Odpady to źródło pożarów, zatrucia wody, gleby i powietrza, wpływają zatem na pogarszanie zdrowia ludzi – wyjaśnia Dominik Dobrowolski.