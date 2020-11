Bielsko-Biała. Byliby odcięci "od świata". Nowe życie mostu i kładek

W sumie miasto podpisało już umowy na remont sześciu kładek. Ich koszt to ponad 100 tysięcy złotych. Do końca roku remontu doczeka się też most w okolicy ulicy Olszówka 52. Korzysta z niego około dwudziestu mieszkańców, którzy tylko dzięki temu obiektowi są w stanie dojechać na swoje posesje, podobnie dotyczy to służb porządkowych i ratowniczych - a więc mowa o sprawach "życia i śmierci".