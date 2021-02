Bielsko-Biała. Będą nowe mieszkania, gdy wyłonią wykonawcę

Miasto na budowę osiedla planuje przeznaczyć 68 mln zł. Rozpiętość cenowa ofert waha się od 54 do 72 mln zł. Osiedle ma powstać do końca drugiego kwartału 2024 roku.

Inwestycja obejmuje budowę sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu przy ulicach Wapiennej i Ludwika Solskiego. Na osiedlu powstaną cztery budynki trzyklatkowe i dwa budynki czteroklatkowe. Łącznie 205 mieszkań - w tym 31 dla osób niepełnosprawnych - oraz garaże i komórki lokatorskie. Mieszkania wyposażone będą we wszystkie niezbędne instalacje i wykończone pod klucz. W jednym z budynków parter będzie pełnił funkcję użytkową, mianowicie znajdzie się tam miejsce na świetlicę dla dzieci oraz klub seniora.

Bielsko-Biała. Miasto wybuduje mieszkania komunalne

Zespół bloków zostanie komunikacyjnie połączony z istniejącą siecią dróg poprzez dwa zjazdy – jeden z ul. Wapiennej, a drugi z ul. Ludwika Solskiego. Między budynkami powstanie sieć dróg, parkingów oraz chodników. Przyszli mieszkańcy będą mieli do dyspozycji w pełni zagospodarowany teren. Wybudowanych zostanie 168 miejsc parkingowych. Zagospodarowanie terenu przewiduje również budowę - śmietników, dwóch placów zabaw dla dzieci młodszych i starszych, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w siatkówkę i koszykówkę, postawienie ławek, a także stworzenie terenów do rekreacji i odpoczynku oraz nasadzenie zieleni.