Będzin. W akcie zemsty zdewastował mieszkanie ojcu

Jak informuje komenda miejska w Będzinie w jednej z kamienic w centrum miasta doszło do aktu wandalizmu. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zatrzymali 26-letniego mężczyznę. Jak się okazało od pewnego czasu pomieszkiwał on u swojego 56-letniego ojca. Często jednak przychodził do domu pijany i starszy mężczyzna zagroził synowi, że jeżeli ten nie skończy z nałogiem alkoholowym, będzie musiał sobie gdzie indziej poszukać dachu nad głową.

Zdewastował kamienicę w Będzinie

Młody mężczyzna najwyraźniej nie wziął sobie do serca ojcowskiej przestrogi i po raz kolejny nietrzeźwy pojawił się pod drzwiami mieszkania. Ojciec był stanowczy i tym razem spełnił swoją groźbę. Nie wpuścił 26-latka do domu, zatrzaskując przed nim drzwi. Ten nie mogąc dostać się do mieszkania swoją agresję postanowił wyładować na drzwiach i oknach mieszkania należącego do ojca. Drzwi podpalił, a uzbrojony w cegłę powybijał szyby w czterech oknach. Starty wstępne szacowane są na około 1200 złotych. Zatrzymany mężczyzna był pijany. Badanie alkomatem wykazało w wydychanym powietrzy prawie 1,5 promila alkoholu. Dalszym losem zatrzymanego mężczyzny zajmie się prokurator i sąd. Wandalowi grozi nawet pięć lat więzienia.