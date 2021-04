Będzin. Sprawcy rozboju w rękach policji. Ich ofiara też nie uniknie sprawiedliwości

W Będzinie doszło do kolejnego rozboju na klatce budynku mieszkalnego znajdującego się w okolicy centrum miasta. - Około godziny 13:00 dwóch mężczyzn, którzy byli pod wpływem alkoholu na klatce schodowej zaatakowali 29-letniego mieszkańca Będzina. Sprawcy zaczęli kopać, uderzać i dusić mężczyznę, by wreszcie zabrać należący do niego telefon. Kiedy osiągnęli swój cel, uciekli. Poszkodowany poszukał sprawiedliwości i szybko zgłosił sprawę na policję – poinformowała komenda policji w Będzinie.