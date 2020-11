Będzin. O krok od tragedii na przejściu dla pieszych. Dwie kobiety w szpitalu

Policjanci z Będzina wyjaśniają przyczyny i okoliczności groźnego wypadku, do którego doszło w sobotnie popołudnie na Alei Kołłątaja. Jadący fordem transitem w kierunku Dąbrowy Górniczej 37-letni mieszkaniec tego miasta, nie zachował należytej ostrożności i z nieznanych do końca przyczyn, potrącił przechodzące przez przejście dla pieszych mieszkanki Będzina w wieku 56 i 47 lat. Obie kobiety z licznymi obrażeniami wewnętrznymi zostały zabrane karetką pogotowia do szpitala. Kierowca prawdopodobnie przekroczył dozwoloną prędkość.