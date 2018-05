Słaby wynik Marszu Wolności. "Na wszystkich spotkaniach polityków PiS było więcej osób"

Mimo głośnej promocji, a także dowożenia ludzi z całej Polski autokarami frekwencja na sobotnim Marszu Wolności była niewielka. Poseł PiS Ryszard Terlecki skomentował doniesienia o niskiej frekwencji na Twitterze. "Na wszystkich spotkaniach polityków PiS było dziś więcej osób niż wczoraj na tzw marszu wolności PO i N" - czytamy.

"W kulminacyjnym punkcie zgromadzenia Marszu Wolności wzięło udział ok. 50 tysięcy osób" – podał na Twitterze rzecznik Urzędu m.st. Warszawy Bartosz Milczarczyk. Jednak w ocenie rzecznika komendy stołecznej policji asp. Mariusza Mrozka liczba osób uczestniczących w manifestacji podana przez ratusz jest „zdecydowanie przeszacowana, co najmniej kilkukrotnie”.

Do walki przed wyborami samorządowymi PiS ruszyło w tournee po Polsce pod hasłem „Polska jest jedna”. W tym tygodniu Stanisław Piotrowicz odwiedził Zgorzelec i Bolesławiec. Wbrew hasłu przewodniemu kampanii opowiadał jednak o różnicach w Polsce lat 2007-2015 i tej, którą funduje nam władza Prawa i Sprawiedliwości.

Nieoczekiwanie ktoś na sali zakrzyknął „ch... wam wszystkim w d...”. Potem zabrał głos człowiek deklarujący, że nie jest zwolennikiem PiS ani PO. Mężczyzna miał zapytać – Dlaczego tak dzielicie Polaków? Dlaczego nawet tutaj mówi Pan, że jesteście wy i oni? I to jego wypowiedź sprowokowała zebranych do okrzyków „Peowiec, zdrajca!”, „Zamknij pysk!” „W ryja mu dać, to się zamknie!”.