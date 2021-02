SKW kupiło 21 nowych aut. To kolejny rządowy przetarg na dostawę pojazdów

Ale nie tylko SKW w ostatnim czasie kupowało nowe auta. Jak ujawniła Wirtualna Polska, 19 lutego Służba Ochrony Państwa kupiła 25 samochodów. Koszt to ok. 4,5 mln zł. Postępowanie podzielono na 8 części, a 25 nowych aut ma trafić do użytku nie później niż do 3 września 2021 r. Wśród nowych limuzyn są auta różnych klas.