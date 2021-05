Sklepy otwarte 3 maja. Co jest czynne w święto Konstytucji 3 Maja?

Święto 3 Maja. Sklepy otwarte czy zamknięte?

Poniedziałek 3 maja to ostatni dzień tegorocznej majówki. Obchodzimy w tym dniu święto Konstytucji 3 Maja, jest więc to dzień ustawowo wolny od pracy. Co za tym idzie, zdecydowana większość sklepów będzie zamknięta. Sklepy obowiązują właściwie te same przepisy co w niedziele wolne od handlu. To oznacza, że na pewno nie zrobimy zakupów w galeriach handlowych, dyskontach typu Lidl czy Biedronka czy sklepach RTV i AGD.