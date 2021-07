Składał propozycje seksualne 10-latce. Sąd zdecydował o jego losie

Mężczyzna ujęty nieopodal placu zabaw

Do obywatelskiego zatrzymania doszło w niedzielę w pobliżu placu zabaw w Pabianicach. Grupa "łowców pedofili" zamieściła w mediach społecznościowych nagranie, na którym mężczyzna przyznaje się do korespondowania z 10-latką. Jak stwierdził, pisał z dziewczynką "o sprawach damsko-męskich", miał jej też proponować wyjazd za miasto. 53-latek nie zaprzeczał też, że to nie pierwsze jego przewinienie tego typu.