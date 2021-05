Nauczyciel muzyki podejrzany o pedofilię. Usłyszał kilkadziesiąt zarzutów

Według dotychczasowych ustaleń śledczych, ofiarą mężczyzny padło co najmniej 17 uczniów, spośród których wszyscy są chłopcami. Nauczyciel miał dopuszczać się molestowania seksualnego m.in. w trakcie wycieczek szkolnych. Podejrzany przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów, z wyjątkiem pornografii. Jak informuje prokuratura, akt oskarżenia w jego sprawie ma zostać sporządzony do do końca sierpnia 2021 r. Jeżeli zarzuty się potwierdzą, wówczas 29-latko grozi do 12 lat pozbawienia wolności.