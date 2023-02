Kłopoty Obajtka. Chodzi o wielką kasę

Tomczyk dodał, że Obajtek miesięcznie zarabia średnio ok. 180 tys. zł., a premie są dla niego "dodatkową pensją". Jak zaznaczył, ustawa kominowa została stworzona po to, by w spółkach skarbu państwa nie było "rozpasania", a spółki były pod kontrolą. - W związku z tym ta cała szajka z prezesem Obajtkim na czele zdecydowała, żeby obejść ustawę kominową i okołobudżetową - mówił poseł.