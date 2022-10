Skazili wodę pitną. A mogli po prostu zadzwonić

Niebezpieczne przyjęcia

Przyjęcia z okazji ogłoszenia płci dziecka cieszą się coraz większą popularnością. Jednak coraz częściej też przyszłych rodziców za bardzo ponosi wyobraźnia, co doprowadza do prawdziwych tragedii, nie tylko ekologicznych. Znany jest przypadek, kiedy dochodzi do katastrofy samolotu, który miał rozsypać różowy proszek lub gdy z kuli ognia trzeba wyciągać ojca. Z kolei inny tata stracił życie na skutek wybuchu domowej roboty maszyny do rozsypywania kolorowego proszku.