Rosnące nierówności grożą upadkiem społeczeństwa i katastrofą klimatyczną. Eksperci radzą: opodatkować bogatych

Dwie ścieżki do wyboru

Przewodnik nakreśla dwa scenariusze. Pierwszy to "za mało, za późno". Jeśli pójdziemy tą ścieżką, globalne ocieplenie do końca wieku osiągnie poziom ok. 2,5 st. C. To znacznie powyżej progu 2 st. C., który blisko 200 rządów przyjęło w ramach porozumienia paryskiego z 2015 r. za próg graniczny.