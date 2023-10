Skazany podpalacz przebywa na wolności. Mieszkańcy żyją w strachu

Mieszkańcy wiedzieli, że we wsi grasuje seryjny podpalacz

Zatrzymanie Radosława J., to była kwestia czasu. W rozmowie z policjantami z miejscowej jednostki przyznał, że to on stoi za podpaleniami. Wyjaśnił też, że ma na sumieniu także inne, mniejsze. Według informacji przekazanych przez mieszkańców, Radosław J. miał podpalić też szopkę bożonarodzeniową, a później sam ją gasił. Następnego dnia ksiądz dziękował mu z ambony za sprawną akcję. Wtedy nie widział, że to podpalacz.