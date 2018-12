Skatował trzy psy, jednego zabił. Wysoka nagroda za wskazanie sprawcy

Nieznany sprawca skatował trzy psy. Jednego szczeniaka zakopał, drugi przeżył, ale jest w ciężkim stanie. Matka psów, choć miała obrażenia głowy, ogrzewała nieprzytomnego malucha swoim ciałem. Fundacja dla Szczeniąt Judyta wyznaczyła 10 tys. zł nagrody za wskazanie sprawcy.

Psy znalazł jeden z mieszkańców przy drodze pożarowej między wsią Trębowiec-Krupów a Seredzicami (woj. świętokrzyskie). Jeden szczeniak nie żył, był do połowy zakopany w ziemi. Na pyszczku miał zawiązaną pętlę. Obok niego leżała 3-miesięczna nieprzytomna suczka. Miała rany po biciu. Przeżyła, bo była nieprzytomna. Jak podejrzewają pracownicy fundacji, sprawca myślał, że nie żyje. Matka szczeniąt leżała obok i ogrzewała ją własnym ciałem.

Suka miała obrażenia głowy, rany cięte, ponacinane powieki, przez co cierpi na tymczasową ślepotę. Wraz ze szczeniakiem trafiła do weterynarza. Szczeniak (to też suczka) jest już po operacji. Ma uszkodzoną czaszkę i krwiak. Prawdopodobnie została uderzona tępym narzędziem. Lekarz wyciągał jej odłamki kości z czaszki. Jest w ciężkim stanie, ale na krótko odzyskuje świadomość.