Skarbówka skontroluje gminę Ustrzyki Dolne. Burmistrz: dziwny zbieg okoliczności

Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz, jako pierwszy samorządowiec, zakazał w sierpniu korzystania z podręcznika do HiT-u autorstwa prof. Roszkowskiego. Po burzliwej dyskusji z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem zaprosił go do swojej gminy, ten jednak z zaproszenia nie skorzystał. W urzędzie pojawią się za to kontrolerzy ze skarbówki, którzy sprawdzą jak wydatkowane są pieniądze z subwencji oświatowej edukacji przedszkolnej. - Dziwny zbieg okoliczności jakiś nastąpił - twierdzi burmistrz Romowicz.