Skandaliczne słowa Brauna. Na sali wywiązała się sprzeczka

- Ma pan prawo do poglądów. Nikt pana nie będzie za nie karał, ale bardzo proszę, żeby ludzi, którzy nie są karani żadnym wyrokiem, nie nazywać zorganizowaną grupą przestępczą - podkreślił Czarzasty. - Bez względu na to, co pan myśli, proszę, żeby w Sejmie takie stwierdzenia nie padały, bo nie jest to rozsądne - dodał.