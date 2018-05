Skandaliczna zabawa przed Sejmem. Zachęcali niepełnosprawnego do rzucania jajkami

Uczestnicy zorganizowanego przed Sejmem protestu zachęcali niepełnosprawnego chłopaka, by rzucał jajkami w zdjęcia polityków PiS i prezydenta Andrzeja Dudy. - Ale ładnie rzuciłeś - dopingowali go.

"O jak pięknie w Kuchcińskiego rzuciłeś"

W pewnym momencie protestujący zachęcają niepełnosprawnego chłopaka, by się do nich przyłączył. - Proszę bardzo, rzucaj - mówi jedna z kobiet. - Dobrze robisz! O jak pięknie w Kuchcińskiego rzuciłeś, jeszcze w Dudę! - dodają inni.

Nagle jedna z osób reflektuje się, że jest to niestosowne i mówi, by nie stosować przemocy. - To nie przemoc. Tylko jajkami rzucamy - słyszy szybką odpowiedź.