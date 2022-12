"Skandaliczna sytuacja". W Niemczech sprzedano skradziony Polsce obraz

Oburzenie rośnie. Mueller o skradzionym obrazie

Na antenie Polsat News rzecznik rządu stwierdził, że "sytuacja jest skandaliczna". - Pomimo tego, że Polska dyplomacja informowała zarówno władze niemieckie, jak i władze domu aukcyjnego o tym, że to jest dzieło pochodzące z kradzieży, doszło do jego sprzedaży. Brak mi słów, szczerze mówiąc, bo to też pokazuje, jakie jest podejście władz niemieckich do tego typu sytuacji - oświadczył.