Skandaliczna sytuacja na lotnisku w Hiszpanii. Ryanair wydał oświadczenie

12-latek z autyzmem zmuszony do testu na COVID-19

Callum Hollingsworth ma stwierdzony autyzm oraz ADHD. Jego rodzina ma odpowiednie dokumenty, które potwierdzają jego stan. Chłopiec ciężko znosi wykonywanie testów na COVID-19. Ostatnio musiał go zrobić w styczniu. Jak powiedziała jego matka, był to "koszmar". Rodzice powiedzieli wtedy nastolatkowi, że to jego pierwszy i zarazem ostatni test. Dzięki temu chłopiec się uspokoił.