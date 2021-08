Skandal wokół słów Frasyniuka. PiS wykorzystuje sytuację do uderzenia w TVN

Europoseł partii rządzącej wspominał także o - jego zdaniem - "szkodzących interesowi Polski" materiałach w "Faktach" TVN. - To jest swoisty serial, to nie jest przypadek. Ta stacja atakuje wszystko to, co robi polski rząd. A w tej sprawie atakuje podstawowe wartości, którymi każdy Polak powinien się kierować - stwierdził Kuźmiuk.