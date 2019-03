Skandal wokół Rammstein. "Trywializuje Holokaust"

Fala oburzenia po nagraniu członków grupy Rammstein. Muzycy występują jako więźniowie obozowi przed egzekucją. "Film przekroczył granicę" - oburzają się przedstawiciele niemieckiego rządu i środowiska żydowskie.

- Jeśli ma to tylko napędzić sprzedaż, to jest niesmacznym wykorzystaniem wolności artystycznej - krytykuje.

Nie obrażać Holokaustu

Kolejny skandal

Ze względu na gloryfikację sadomasochizmu album "Love is for all there" został w 2009 r. wycofany ze sprzedaży po interwencji Federalnego Biura ds. Mediów Szkodliwych dla Małoletnich.