Skandal w ukraińskiej jednostce. Rzecznik MON: o niczym nie wiedzieliśmy

Na jaw wychodzą kolejne szokujące szczegóły dotyczące traktowania żołnierzy z 211. brygady Mostowo-Pontonowej Sił Zbrojnych Ukrainy. Deputowana Julia Jatsyk ujawniła, że wojskowi byli bici do nieprzytomności, a także trzymano ich w klatkach. Według niej dowody w tej sprawie trafiły do śledczych już we wrześniu. MON twierdzi, że o niczym nie wiedziało.