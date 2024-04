Skandal w Rosji. Pobito żonę dyplomaty

Do bulwersującego incydentu doszło 8 kwietnia. Dwaj funkcjonariusze rosyjskiej policji wyważyli drzwi do mieszkania należącego do Manasa Żoldoszbekowa, radcy ambasady Kirgistanu w Rosji. Powodem interwencji była konieczność sprawdzenia podstaw, na jakich dyplomata przebywał na terytorium Rosji.