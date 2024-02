Skandal w parafii. Proboszcz i szafarz oskarżeni

Wszystko zaczęło się w 2014 roku. Wtedy ksiądz Rafał C. miał nawiązać intymną relację z Rafałem S. Mężczyzna zamieszkał na plebanii i został tam szafarzem. Do biskupa opolskiego zaczęły napływać skargi na proboszcza od parafian. Po kontroli kurii, ksiądz Rafał C. został przeniesiony do innej parafii, ale z decyzją biskupa się nie zgodził. Kuria nie zgodziła się też na wyjazd księdza do Włoch.