Skandal w Nowej Zelandii. Mężczyzna jednego dnia przyjął 10 dawek szczepionki

Nowa Zelandia. Przyjął 10 dawek szczepionki

Zapewniła jednocześnie, że resort zdrowia poważnie podchodzi do sprawy. - Przyjmowanie tożsamości innej osoby i leczenie się w jej imieniu jest niebezpieczne. To naraża na ryzyko osobę, która otrzymuje szczepienie za kogoś i tę, która tego szczepienia nie otrzyma, a w karcie zdrowia będzie miała wpisane, że jest zaszczepiona - wyjaśniła Koornneef, cytowana przez "New Zealand Herald."