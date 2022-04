Skandal w Niemczech? Media: rząd Meklemburgii-Pomorza Przedniego uwikłany we współpracę z rosyjskim Nord Stream 2

Anton Hofreiter podkreślił także negatywną rolę CDU w całej sprawie. "W sporej części SPD mieliśmy oczywiście do czynienia ze szczególnie dużą podatnością ideologiczną, gdy przyszło do tego, by pozwolić rosyjskiej dyktaturze pokazać się w łagodnym świetle. Jednak o Nord Stream 2 zadecydowała kanclerz z CDU (Angela Merkel – PAP)" – podsumował polityk Zielonych.