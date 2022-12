Skandal pod Gnieznem. Plaga grozi epidemią

Choć szczury pojawiają się w pobliżu fermy norek, to jej właściciel odrzuca te oskarżenia. W rozmowie z dziennikarzami portalu moje-gniezno.pl miał nawet drwić, że "nie można stwierdzić czyje to szczury, bo nie są chipowane, a przecież on ma fermę norek, a nie szczurów".