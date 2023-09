Skandal po wizycie Zełenskiego. Honory dla zbrodniarza. Rosja wchodzi do gry

Dyrektor generalny B'nai Brith Canada, Michael Mostyn, stwierdził, że to oburzające, że parlament uhonorował byłego członka jednostki nazistowskiej. Jak przekazuje Al Jazeera, stwierdził on, że ukraińscy "ideolodzy ultranacjonalistyczni", którzy zgłosili się na ochotnika do Dywizji Galicja, "marzyli o etnicznie jednorodnym państwie ukraińskim i popierali ideę czystek etnicznych".