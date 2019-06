Skandal na dniu otwartym w szkole. Prokuratura wszczyna śledztwo

Pod koniec marca Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie zorganizował dzień otwarty. Uczniowie przynieśli m.in. replikę broni zamachowca z Christchurch oraz flagę konfederatów. Sprawa będzie miała swój dalszy ciąg. Tym razem w prokuraturze.

Kontrowersyjny dzień otwarty

Widać na nich, jak grupka uczniów pozuje do zdjęcia z karabinem, na którym widoczny jest napis "kebab remover" (z ang. "pogromca kebaba"). Dodatkowo broń jest łudząco podobna do tej użytej w marcowych zamachach w Nowej Zelandii. Przypomnijmy: podczas masakry w Christchurch zginęło kilkudziesięciu wyznawców Islamu.

Oświadczenie dyrekcji "elektryka"

Dyrekcja szkoły zareagowała na medialne doniesienia. W oświadczeniu przesłanym do prasy stwierdziła, że "uczeń nie miał na celu propagowania treści rasistowskich". Dziennikarzy poinformowano, że wobec chłopaka mają zostać wyciągnięte konsekwencje. "Przyniesienie do szkoły repliki broni i wykonanie niestosownych napisów to jednorazowy incydent w ZSME. Stanowczo też zaznaczamy, że w szkole nie ma przyzwolenia na rasistowskie hasła i zachowania. Nie aprobujemy takich postaw i dołożymy wszelkich starań, by im zapobiegać" - pisze w oświadczeniu.